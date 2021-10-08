По предварительной информации, причиной смерти мужчины стали телесные повреждения, полученные в результате травмирования конвейерной лентой.

В городе Червоноград на Львовщине полиция начала расследование по факту гибели работника шахты.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня около трех часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что в одной из шахт в Червонограде обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Правоохранители установили личность погибшего – 62-летнего местного жителя, работника предприятия.

Также предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стали телесные повреждения, полученные в результате травмирования конвейерной лентой.

Читайте такжеРазмозженная нога и перелом ключицы: во Львове женщину чуть не убило заборомПо данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в польском Катовице машина влетела в дерево и перевернулась. Погибли двое украинцев.

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Автор: Светлана Макринская