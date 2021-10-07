Погибшим украинцам было 19 и 20 лет.

Смертельная авария произошла в польском Катовице. В дорожно-транспортном происшествии погибли двое украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.

Авария произошла утром 7 октября. Авто, в котором находились двое граждан Украины, на большой скорости вылетело с дороги. Машина протаранил дерево и перевернулась.

Читайте такжеВ польском Вроцлаве в результате пожара погиб украинец"Автомобиль перевернулся возле съезда за IKEA в сторону центра Катовице. В результате этого инцидента погибли двое мужчин", - рассказала пресс-атташе городского управления полиции в Катовице Агнешка Жилка.

По данным правоохранителей, погибшим украинцам было 19 и 20 лет. Спасателям пришлось разрезать покореженное авто, чтобы извлечь тела.

Как ранее сообщал УНИАН, гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.

Грузовик протаранил заднюю часть припаркованного Volkswagen, который по инерции снес рабочих.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах

Автор: Анастасия Горбачева