Тело обнаружили на уровне первого этажа в лифтовой шахте дома по ул. Декабристов, 10А.

В Киеве спасатели достали тело мужчину из лифтовой шахты жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве, сегодня в 15:23 по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе столицы, в лифтовой шахте обнаружили тело человека.

На место происшествия были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на уровне первого этажа в лифтовой шахте находилось тело мужчины. Предварительно, проводились ремонтные работы.

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Автор: Тамара Отовская