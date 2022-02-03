По словам правозащитника, Артемий Рябчук рассказал ему то, что ранее не говорил о службе в части.

Адвокат "днепровского стрелка" Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим. По словам правозащитника Игоря Степанова, солдат, устроивший кровавую бойню в Днепре, сожалеет о содеянном.

Об этом сообщает "Сегодня".

Адвокат заявил, что права "днепровского стрелка", когда тот служил в воинской части 3021, были нарушены. Рябчук раскрыл следователям и своему правозащитнику информацию, которая должна поменять рассмотрение дела. Степанов требует, чтобы солдата признали потерпевшим.

"Не считаю правильным рассказывать то, о чем он говорил мне и следствию. Это может в какой-то мере навредить. Отвечая на вопросы после заседания, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - заявил адвокат.

Также он назвал статьи, по которым требует открыть производство. Речь идет о статьях 406, 408, 425 и 426. В них говорится о нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, дезертирстве, халатном отношении к воинской службе и превышении служебных полномочий.

Читайте такжеМать "днепровского стрелка" не хочет возвращаться из России - СМИСтепанов также указал, что пока он не может оценить объективность расследования, так как еще не получил доступ к материалам уголовного производства.

По словам адвоката, он возмущен тем, что ГБР искало девушку, которая отвезла "днепровского солдата" в Подгорное, через СМИ. Степанов считает такие действия некорректными.

"У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание", - заявил адвокат, говоря о Рябчуке.

Помимо этого Степанов рассказал, что военная прокуратура и ГБР обеспечили "днепровскому стрелку" должный уровень безопасности. Он получил усиленную охрану и правоохранители следят, чтобы солдат ничего не смог с собой сделать и никто не смог бы причинить ему вреда.

Расстрел солдат на "Южмаше" в Днепре - что известно

Утром 27 января в Днепре, на территории "Южмаша", 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Читайте такжеУ солдата Рябчука появилась группа поддержки: для него собирают деньги и ищут адвокатаРябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

Ранее стало известно о том, что у раненой 22-летней военной, которая пострадала в кровавой бойне, есть шанс не остаться с инвалидностью.

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