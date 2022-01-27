Денис Монастырской сообщил, что подозреваемого задержали под Днепром.

Правоохранители задержали нацгвардейца, который расстрелял своих товарищей по службе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

"Да, действительно, его уже задержали", - отметила она.

По словам Чикановой, нацгвардейца задержали под Днепром.

Также опубликованы фото, которые сделали во время задержания.

Во время задержания у подозреваемого при себе был автомат Калашникова.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил задержание нацгвардейця.

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу. По моим приказом будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, Рябчука задержали в селе Подгороднее. Предположительно, он двигался в сторону Донецкой области. К правоохранителям обратилась женщина, которая увидела нацгвардейца. При задержании Рябчук не сопротивлялся

Расстрел военных на заводе "Южмаш" в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроивший в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

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