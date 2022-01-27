По предварительной информации, 20-летний юноша убил четыре человека.

В Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев. 20-летний юноша открыл огонь в караульном помещении, на момент инцидента там было около 22 человек.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, 27 января, примерно в 3:50, солдат-срочник взял автомат и около 7 тысяч патронов, после чего начал стрелять в своих сослуживцев. Все это происходило в караульном помещении. Два человека сумели выбежать на улицу и вызвали полицейских с медиками. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

"Информатор", ссылаясь на информацию от патрульной полиции, сообщает о том, что во время инцидента погибло 4 человека, еще один ранен.

Читайте такжеРасстрел солдат в Днепре: в МИД назвали количество жертв и показали фото срочника"Введен план "Сирена". Автоматчика еще не нашли, вероятно, он перелез через забор. Последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат", - передает издание.

На месте инцидента работал спецотряд "ТОР", территория оцеплена.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе задержали агента спецслужб РФ, готовящего теракты.

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