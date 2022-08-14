Следствие изучает биографию этого человека, пытаясь установить мотив.

Неизвестный мужчина въехал на своей машине в ограждение возле Капитолия, после чего застрелился.

Об этом сообщает полиция Капитолия.

По информации правоохранителей, около 4 часов утра по местному времени мужчина на автомобиле врезался в ограждение.

Он вышел из машины, автомобиль загорелся. После мужчина открыл огонь, сделал несколько выстрелов в воздух.

К нему направились полицейские. Когда они уже приближались к мужчине, он застрелился.

Как сообщает АР, власти заявили, что о других травмах мужчины не сообщалось. Полиция также не считает, что кто-либо из офицеров открыл огонь по вооруженному мужчине.

Правоохранители отмечают, что "не похоже, что этот человек преследовал какого-либо члена Конгресса". Палата представителей и Сенат, которые базируются в Капитолии, сейчас находятся на каникулах, и в комплексе в это время работает крайне мало сотрудников.

Следствие изучает биографию этого человека, пытаясь установить мотив.

Накануне федеральные чиновники предупреждали о возможных нападениях на правительственные здания, которые могут следовать за обысками поместья бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января 2021 года Вашингтоне сотни сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный зданию Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, в 1,5 миллиона долларов.

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