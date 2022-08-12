Также среди найденного – досье на президента Франции Эммануэля Макрона.

Агенты ФБР в ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде обнаружили 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как уточняется, во время обысков было изъято около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна. Также среди найденного – досье на президента Франции Эммануэля Макрона.

Адвокаты Трампа утверждают, что политик использовал свои полномочия для рассекречивания материалов перед тем, как покинуть свой пост. Хотя президент имеет право рассекретить документы, существует законодательство, которое определяет этот процесс.

В то же время издание Politico, ознакомившись с ордером на обыск, сообщает, что расследование ФБР в отношении Трампа касается потенциального нарушения им закона о шпионаже и может обернуться для экс-президента США тюремным сроком.

Трамп говорит, что сам бы вернул документы

В сообщении в своей соцсети он написал, что ФБР не стоило изымать документы при обыске в его поместье, поскольку все они были рассекречены. Он добавил, что агенты ФБР "могли получить их в любой момент, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго".

"Документы находились в охраняемом хранилище, с дополнительным замком, установленным по их просьбе. Они могли получить его в любое время, когда захотят, и в том числе давно. Все, что они должны были сделать, это попросить", – отмечается в заявлении экс-президента США.

Что предшествовало

9 августа стало известно, что агенты Федерального бюро расследований обыскали поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. СМИ писали, что причиной обыска были секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома по истечении своего президентского срока.

Сам Трамп связал обыски с его возможным участием в президентских выборах 2024 года. Свою первую президентскую кампанию политик начал в июне 2015 года.

Как писал УНИАН, ранее Трамп заявил, что Украина должна была заключить соглашение с Путиным, чтобы предотвратить полномасштабную войну. Он убежден, что Путин "никогда не намеревался" начинать войну с Украиной, но теперь "быстрее получит всю страну, раз уж начал".

Вас также могут заинтересовать новости: