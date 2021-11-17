Во время рассмотрения своего дела Ченсли заявлял, что он потерял веру в бывшего президента США Дональда Трампа.

Джейкоб Ченсли, известный как шаман-QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия после выборов президента США.

Об этом сообщает CNN.

В США суд приговорил мужчину к 41 месяцу заключения, также он должен заплатить 2000 долларов за ущерб, нанесенный зданию Капитолия во время массовых беспорядков. По истечении срока заключения Ченсли три года будет под надзором полиции.

Прокуроры требовали, чтобы Ченсли получил суровый приговор для примера другим фигурантам дела. Они назвали его "символом варварской толпы".

Во время рассмотрения своего дела Ченсли заявлял, что он потерял веру в бывшего президента США Дональда Трампа. Защита мужчины просила назначить ему наказание в виде заключения на срок, который он уже отбыл. За время задержания с января у мужчины обнаружили целый ряд психических заболеваний: шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревожность.

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Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.

Автор: Олег Давыгора