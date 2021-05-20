35 республиканцев во время голосования пошли против партийного вектора и поддержали решение.

Палата представителей проголосовала за законопроект, предусматривающий создание независимой комиссии для расследования штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет CNN.

Речь идет о двухпартийной комиссии из десяти делегатов с равными правами и представительством. По результатам расследования комиссия должна в конце года опубликовать рекомендации о том, как предотвратить повторение беспорядков в Капитолии.

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Отмечается, что 35 республиканцев во время голосования пошли против партийного вектора, среди них были и те, кто ранее поддержал импичмент экс-президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп обратился к республиканцам с призывом не голосовать за "демократическую ловушку", пишет BBC.

Дальнейшая судьба законопроекта отныне будет решаться в Сенате. Для окончательного принятия решения понадобится не менее 10 голосов от республиканцев, которые сейчас поддерживают позицию Дональда Трампа относительно массовых беспорядков 6 января и называют инициативу демократов "политическим оружием".

Штурм Капитолия: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По состоянию на 15 января в США в связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

13 февраля Сенат США не смог объявить импичмент 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

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Автор: Яна Ставская