В результате штурма Капитолия были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный зданию Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, в $1,5 млн.

Оценка ущерба представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Сторона обвинения хочет взыскать эту сумму с подсудимых. Те, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по $500, а те, кто окажется виновным по более серьезной статье - $2 тыс, сообщает kommersant со ссылкой на The Washington Post.

Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчетов подготовленная им оценка ущерба. В результате штурма Капитолия были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

Читайте такжеШтурмовавшего Капитолий "шамана" направили на экспертизу психического здоровья

Штурм Капитолия: детали

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая