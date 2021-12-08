Патрульные говорят, что в усиленном режиме прорабатывают автоаварии и оперативно восстанавливают движение.

В Киеве из-за гололеда произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом патрульная полиция информирует на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 16:00 в украинской столице зарегистрировано 112 сообщений об авариях на дорогах.

Отмечается, что патрульные в усиленном режиме прорабатывают автоаварии и оперативно восстанавливают движение.

Читайте такжеЗавтра киевлян ждет пасмурная погода, до +1°По данным Укргидрометцентра, до конца суток 8 декабря и 9 декабря на дорогах Киева ожидается гололедица.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью северные и западные области Украины засыпало снегом. Так, в Житомирской области за ночь местами выпало до 10 сантиметров снега, а на засыпанные дороги вывели почти сотню единиц снегоуборочной техники.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий пассажирский наземный электротранспорт курсирует без соблюдения расписания движения. В городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами.

В ночь на четверг, 9 декабря, а также утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виктория Токарева