Погода в Киеве завтра будет неблагоприятная, поделилась местная власть.

В Киеве в ночь на четверг, 9 декабря, а также утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждают власти столицы со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, если есть противотуманные фары – включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими авто, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Читайте такжеДожди в Украине продолжаются: где 9 декабря понадобится зонт (карта)Также напоминают, что в столице 9 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Ранее синоптики сообщили, что погода в Киеве 9 декабря будет пасмурная.

Ночью и днем ожидается около -1°...+1°. Весь день в столице будет пасмурно, сплошная облачность.

Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 1,2 – 2 м/с.

Атмосферное давление будет постепенно возрастать. Утром оно будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а ближе к ночи – уже 746.

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Автор: Инна Андалицкая