Без существенных осадков.

В четверг, 9 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью и днем ожидается около -1°...+1°. Весь день в столице будет пасмурно, сплошная облачность.

Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 1,2 - 2 м/с.

Атмосферное давление будет постепенно расти. Утром оно будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а ближе к ночи - уже 746.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем -3°.

В Тернополе 9 декабря ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, небольшой дождь.

В Одессе 9 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

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Автор: Екатерина Лиманская