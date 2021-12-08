В четверг, 9 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью и днем ожидается около -1°...+1°. Весь день в столице будет пасмурно, сплошная облачность.
Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 1,2 - 2 м/с.
Атмосферное давление будет постепенно расти. Утром оно будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а ближе к ночи - уже 746.
Погода в Украине 9 декабря
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем -3°.
В Тернополе 9 декабря ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -1°...+1°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, небольшой дождь.
В Одессе 9 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
В Днепре завтра температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, легкий дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
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