Синоптики прогнозируют мокрый снег и ледяной дождь почти по всей территории Украины.

В западных и северных областях Украины выпал снег. На Житомирщине, Хмельнитчине и Ровенщине расчищают трассы и дороги.

Читайте такжеВ Херсоне дорожники укладывали асфальт под дождем прямо в лужи (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в Житомирской области за ночь местами выпало до 10 сантиметров снега, а на засыпанные дороги вывели почти сотню единиц снегоуборочной техники. Отмечается, что трассы обрабатывают противогололедными средствами.

Синоптики на сегодня прогнозируют мокрый снег и ледяной дождь почти по всей Украине. Кроме того, украинцев предупреждают об опасности гололеда - дороги и тротуары могут превратиться в сплошной каток.

В Карпатах спасатели предостерегают от походов на высокогорье - из-за снегопадов и метели там возможен сход лавин. В Ивано-Франковской области уже объявили значительный, III уровень снеголавинной опасности.

По данным синоптиков, осадков сегодня избежит лишь юго-восточная часть страны.

Жители же областей, которые сегодня засыпало снегом, радостно делятся друг с другом видео припорошенных снегом деревьев в соцсетях.

Напомним, в столице из-за ухудшения погоды утром в среду произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в частности троллейбусов. Сейчас в городе идет дождь, но вскоре киевлянам стоит ждать снегопада.

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Автор: Екатерина Малюга