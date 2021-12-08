На маршрутах введено оперативное положение №4.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий пассажирский наземный электротранспорт курсирует без соблюдения расписания движения.

Об этом предупреждает КП "Киевпастранс" в своем Telegram-канале.

Читайте такжеКонец декабря удивит: синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие недели"Из-за сложных погодных условий на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания)", — говорится в сообщении.

При этом в КГГА отметили, что в столице сегодня продолжаются дожди и в течение суток возможно усиление осадков. Также метеорологи спрогнозировали переход температуры в минусовые значения под вечер.

В городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами.

Напомним, сегодня ночью северные и западные области Украины засыпало снегом. Так, в Житомирской области за ночь местами выпало до 10 сантиметров снега, а на засыпаны дороги вывели почти сотню единиц снегоуборочной техники.

В столице сейчас идет дождь, а под вечером киевлян ждет снегопад. Дополнит погодную картину северный ветер, скорость которого составит 2,5-3 м/с.

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Автор: Инна Андалицкая