Харьков буквально стал лидером среди украинских городов по аварийности

В Харькове начались драконовские полицейские рейды. Такие меры приняли после ряда громких и смертельных ДТП.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Полицейские выписывают штрафы без лишних разговоров. При этом каждого, кто решится на тактику "наступление – это лучшая защита", ожидают еще большие проблемы.

Харьков буквально стал лидером в антирейтинге по аварийности. В городе уже устали от своей дурной славы, поэтому каждый нарушитель - на прицеле у полицейских.

Читайте такжеЖуткое ДТП с грузовиком под Харьковом: виновнику сообщили о подозрении"Зачастую, это проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной и скорость движения", - рассказали в полиции о нарушениях.

Обычно патрулируют примерно полсотни копов, но после резонансных аварий, которые произошли в Харькове, привлекли дополнительные ресурсы. Каждый день планируют привлекать до 15 дополнительных экипажей. Патрулировать будут как центр города, так и спальные районы.

В полиции надеются, что такие меры помогут утихомирить харьковских гонщиков и на местных дорогах станет спокойнее.

ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Кроме того, масштабная авария произошла 25 ноября около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе на въезде в Харьков. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Экспертиза установила, что он находился под действием каннабиноидов и опиатов.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмированы 4 человека.

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Автор: Анастасия Горбачева