Он задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Водитель грузовика "MAN", которого обвиняют в совершении ДТП с тремя погибшими на въезде в Харьков, находился в состоянии опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что водитель "MAN" управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

ДТП на въезде в Харьков

Как сообщал УНИАН, вечером 25 ноября на въезде в Харьков в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло масштабное ДТП.

Читайте такжеЖуткое ДТП с такси в Харькове попало на видео: трое погибшихВ частности, столкнулись Chevrolet Nubira, который пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем "MAN" с полуприцепом, он ехал на "красный".

После столкновения "MAN" перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.

В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров – 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия. 41-летнего водителя грузовика "MAN" задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Светлана Макринская