Количество погибших в аварии устанавливается.

На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

"Есть погибшие. Их количество устанавливается", – говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Читайте такжеМог быть "под кайфом": в МВД рассказали первые детали о виновнике ДТП в ХарьковеКак пишет Telegram-канал ХС/Харьков, по предварительным данным, в легковушке-такси, которую придавил грузовик, в момент ДТП находились водитель и двое пассажиров.

Также сообщается, что в заблокированной машине может быть бабушка с ребенком.

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Автор: Катерина Шварц