Женщина заверила, что водитель грузовика ехал на "красный" сигнал светофора.

очевидица смертельной ДТП в Харькове, в которой грузовик раздавил такси, рассказал, что жертв могло быть больше. По словам женщины, под грузовик едва не попал автобус.

Видео разговора с женщиной опубликовал Telegram-канал "Труха. Харьков".

На момент аварии женщина ехала рейсовым автобусом, когда увидела, как возле них на скорости едет грузовик.

Читайте такжеЖуткое ДТП с такси в Харькове попало на видео: трое погибших"Пассажир автобуса успел закричать водителю: "Стой". Тогда этот грузовик пронесся мимо нашего автобуса. После этого эта фура задела автомобиль Lanos, перевернулась и упала на такси. Это очень страшно, потому что если бы этот мужчина не закричал водителю, то в аварию мог попасть и наш автобус", — рассказала женщина.

Очевидица убеждает, что видела, как водитель грузовика ехал на "красный" сигнал светофора.

Как сообщал УНИАН, в масштабном ДТП на въезде Харькова погибли три человека. Еще пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

ДТП произошло в районе перекрестка окружной дороги и улицы Салтовское шоссе столкнулись автомобили "Chevrolet Nubira" с автомобилем "MAN" с полуприцепом, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения грузовик перевернулся и раздавил такси "Renault Logan".

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Автор: Марта Гичко