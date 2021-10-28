Следователи выясняют обстоятельства гибели пешехода.

Полиция рассказала подробности еще одного ДТП в Харькове с участием автомобиля Infinitі, В результате аварии женщина-пешеход погибла на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в Слободском районе города, информация о ДТП поступила к оператору службы "102" в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что на проспекте Героев Сталинграда констатировала смерть 72-летней харьковчанки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что после наезда на женщину Infinitі, от удара ее отбросило под колеса машины Daewoo, которая двигалась во встречном направлении.

Следователи установили, что за рулем Infinitі находилась 31-летняя жительница Харькова, за рулем Daewoo - 56-летний мужчина.

"По информации патрульной полиции, женщина-водитель Infinitі ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалось", - отметили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: пассажирка Infiniti рассказала, кто был за рулемНапомним, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему юноше сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Тамара Отовская