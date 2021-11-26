Женщина уверяет, что подавала своим детям только правильные примеры.

Мать 16-летнего Николая Харьковского подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, который недавно признал свою вину, Марина Дегтярь, рассказала о сыне и проблемах, с которыми столкнулась семья после резонансного происшествия.

Об этом говорится в ее интервью "Суспільному".

Женщина говорит, что купила печально известную Infiniti в октябре, забрала ключи и документы и уехала в Германию. О предыдущих инцидентах с участием ее сына знает, говорит, что для нее это было шоком. Признается: сын с детства был гиперактивным, а в младшем возрасте хотел стать "крутым".

"Руль Коле я никогда не передавала. У меня есть 20-летний стаж вождения, не имею ни одного ДТП, дети видели пример законного вождения, я никогда не нарушала. Я только такие примеры давала детям", - уверяет мать подозреваемого. И добавляет: думает, что водить авто он научился у старших друзей.

Говоря о смертельном ДТП, Марина Дегтярь уверяет, что заплатила за операцию пострадавшей пассажирке - 12 тысяч гривень. Теперь, признается, стремится к общению с семьей единственного погибшего.

Читайте такжеДТП с харьковским "мажором": следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего водителя"Я хочу обратиться к дочери погибшего: Настя, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы хотим по-человечески извиниться, пообщаться лично. Пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам, к нам, мы открыты", - говорит мать Харьковского.

По ее словам, после аварии от семьи отвернулось много людей, а ее младший 12-летний сын даже боится посещать школу из-за угроз.

"Младшие не несут ответственности за брата. Они совсем разные, но Коля остается моим сыном и будет им независимо от того, будет он на свободе или в тюрьме", - говорит Дегтярь.

Говоря о собственной ответственности за воспитание старшего сына, женщина допускает, что "возможно, где-то не досмотрела, но руль не передавала".

"Я уже несу ответственность. Мы не можем нормально жить. Жизни, которая была до аварии, не существует", - резюмировала она.

Смертельное ДТП с участием Николая Харьковского: что известно

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Автор: Юрий Годован