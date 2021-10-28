Парень заявил, что у автомобиля были неисправные тормоза.

16-летний Николай Харьковский, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове 26 октября, признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet Aveo.

Об этом пишет 2day.kh.ua.

Парень заявил, что у машины отказали тормоза, что запечатлено на одном из видео.

"Прошу прощения. И то, что говорят, машина полностью исправна была – нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе... Не помню, какая скорость была... Ну, на видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит", – отметил он.

Читайте такжеВ Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с участием Infiniti (фото, видео)Напомним, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Парню сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц