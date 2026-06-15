В Харькове РФ ударила по спасателям ГСЧС: есть жертвы и раненые

Спасатели работали на месте удара РФ, когда оккупанты совершили повторную атаку.

В ночь на 15 июня Россия массированно атаковала Харьков. На местах попаданий работали спасатели, когда оккупанты нанесли повторные удары, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибло 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 – ранены. Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни", – заявил Клименко.

По словам министра, под главным ударом массированной атаки России оказался Киев. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены необходимые службы.

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В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о взрывах в Шевченковском и Холодногорском районах города. Сообщалось о пожаре на гражданском предприятии и пострадавших.

Массированная атака на Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, в результате массированной атаки России на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие.

По последним данным от ГСЧС, 4 человека погибли, ранения получили 25 человек. Как уточнил Кличко, среди раненых есть ребенок и беременная женщина.

Также власти сообщили о пожаре на территории Киево-Печерской лавры. Он начался на крыше Успенского собора. Пожар начался, но древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации.

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