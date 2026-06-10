РФ массированно атаковала Харьков: есть пострадавшие из-за попадания по многоэтажке и авто

На данный момент известно о семи пострадавших.

Армия РФ массированно атаковала Харьков беспилотниками, зафиксированы попадания в четырех районах города. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков – под массированной атакой вражеских дронов. Начиная с 09:00, зафиксированы попадания российских БПЛА в Немишлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах города", – отметил он.

По его информации, в результате попадания беспилотника в автомобиль в Немышлянском районе острую реакцию на стресс испытали 40-летний мужчина и женщины 38 и 76 лет.

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Также враг поразил дроном автомобиль в Киевском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших, добавил Синегубов.

Кроме того, как заявил чиновник, есть также информация о возгорании на первом этаже жилого дома в Индустриальном районе. Пострадали три женщины: 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков на месте оказывают необходимую помощь, а подразделения ГСЧС тушат пожар.

Позже он сообщил об еще одной пострадавшей от удара по этому району женщине. У нее - острая реакция на стресс.

О попадании в многоэтажку в Индустриальном районе также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он уточнил, что возгорание произошло на первом и втором этажах.

Вражеская атака на Харьков и Чугуев

В ночь на 9 июня вражеские дроны атаковали Харьков, ракеты – Чугуев, под обстрел попали еще десятки сел и городов региона. Трое человек погибли, 25 получили ранения, среди пострадавших – дети.

Власти Харькова зафиксировали 11 попаданий БПЛА, еще два беспилотника упали без детонации. Враг наносил удары по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре.

В результате удара по Чугуеву повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили. Погибли три человека – двое мужчин и 22-летняя беременная женщина.

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