Во Львове через 13 лет задержали подозреваемого в убийстве поселкового головы Симеиза

Им оказался неоднократно судимый уроженец Львовской области.

Во Львове задержали подозреваемого в убийстве поселкового головы Симеиз Кирилла Костенко, которое произошло в 2013 году. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Преступление произошло в 2013 году возле админздания Симеизского поселкового совета. Тогда неизвестный осуществил прицельный обстрел автомобиля чиновника из огнестрельного оружия – председателя поселкового совета, в результате чего потерпевший погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после содеянного злоумышленник пытался уничтожить доказательства. В частности, полицейские обнаружили сожженное транспортное средство с оружием внутри, на котором преступник расстрелял потерпевшего.

Как отметили в полиции, в рамках досудебного расследования была собрана достаточная доказательная база, позволившая идентифицировать личность, обоснованно подозреваемую в совершении этого преступления.

"Это – неоднократно судимый уроженец Львовской области, 1979 года рождения", – сообщили в ведомстве.

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, после восстановления утраченных материалов уголовного производства правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. Сегодня, 28 января, он задержан во Львове.

По данным следствия, нападавший заранее отслеживал маршрут и график потерпевшего, подготовил огнестрельное оружие и транспорт. После нападения он скрылся и временно выехал за пределы Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство поселкового головы Симеиза: детали

26 февраля 2013 года в Симеизе был убит поселковый голова Кирилл Костенко. Автомобиль "Мерседес", на котором он приехал на работу, расстреляли из автомата. Поселковый голова получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте. Позже возле горы Кошка был найден сожженный автомобиль ВАЗ с автоматом, из которого, вероятно, и был расстрелян Костенко.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

