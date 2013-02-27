Захарченко назвал основную версию убийства мэра Симеиза
Основной версией убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко является его профессиональная деятельность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко.
“Мы связываем это с его деятельностью, с непосредственной работой. Это основная версия, которая рассматривается», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, по данным милиции, К.Костенко нашли убитым утром 26 февраля в его автомобиле «Мерседес» возле одного из домов в Симеизе. По предварительным данным, на теле было несколько огнестрельных ранений.
По данным жителей поселка, нападающие стреляли в лобовое стекло автомобиля К.Костенко, после чего скрылись. У горы Кошка недалеко от Симеиза обнаружен сожженный ВАЗ с автоматом. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).