Захарченко назвал основную версию убийства мэра Симеиза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко.

“Мы связываем это с его деятельностью, с непосредственной работой. Это основная версия, которая рассматривается», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, К.Костенко нашли убитым утром 26 февраля в его автомобиле «Мерседес» возле одного из домов в Симеизе. По предварительным данным, на теле было несколько огнестрельных ранений.

По данным жителей поселка, нападающие стреляли в лобовое стекло автомобиля К.Костенко, после чего скрылись. У горы Кошка недалеко от Симеиза обнаружен сожженный ВАЗ с автоматом. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).