В Крыму расстреляли мэра Симеиза

Об этом УНИАН сообщил источник в милиции.

Тело К.Костенко нашли сегодня возле одного из домов в поселке.

По данным представителя милиции, в машину, где находился мэр, стреляли из автомата.

«По официальным данным крымского главка милиции, в 9 утра в МВД поступила информация о нахождении трупа жителя Симеиза, 1972 года рождения с признаками насильственной смерти (по предварительным данным, с огнестрельным ранением). В настоящее время на место происшествия выехали руководители крымского главка милиции, Ялтинского горуправления и следственно-оперативная группа», - говорится в пресс-релизе Главного управления МВД Украины в АРК.

Другие подробности главк пока не сообщает.