В Крыму расстреляли мэра Симеиза
10:09, 26 февраля 2013Политика
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Неизвестные расстреляли мэра крымского поселка Симеиз Кирилла Костенко.
В машину, где находился мэр, стреляли из автомата / Фото: ugyalta.com
Об этом УНИАН сообщил источник в милиции.
Тело К.Костенко нашли сегодня возле одного из домов в поселке.
По данным представителя милиции, в машину, где находился мэр, стреляли из автомата.
«По официальным данным крымского главка милиции, в 9 утра в МВД поступила информация о нахождении трупа жителя Симеиза, 1972 года рождения с признаками насильственной смерти (по предварительным данным, с огнестрельным ранением). В настоящее время на место происшествия выехали руководители крымского главка милиции, Ялтинского горуправления и следственно-оперативная группа», - говорится в пресс-релизе Главного управления МВД Украины в АРК.
Другие подробности главк пока не сообщает.
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