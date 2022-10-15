Девушка уже успела опубликовать видео с извинениями и назвала ситуацию "неприятной".

Украинка, проживающая в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно одержит победу и объяснила, что просто "думает реалистично".

Об этом девушка заявила во время прямого эфира в сети TikTok, информирует Телеграм-канал"Всевидящее Око".

Девушка сняла трансляцию во время распития спиртных напитков, напевая российский трек.

Видео дня

"Я - реалист. Я думаю, если Путин захочет быть здесь, то он будет здесь. Они (комментаторы - УНИАН) думают, что Украина победит. Я не думаю так. Россия победит. Слава Богу, что у меня есть паспорт российский. У меня есть паспорт российский, мне пох*й", - заявила девушка.

Потом она все же призналась, что имеет украинское гражданство, но добавила, что ее родители и дедушка - русские. Поэтому, получить паспорт страны-оккупанта для нее не проблема.

Однако позиция девушки относительно войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

"Ситуация очень не хорошая. Очень не красиво получилось, я это понимаю. С начала войны я обеими руками за Украину, я донатила и Лачену, и Притуле, помогала всеми способами и возможностями ВСУ. Довольно неприятная ситуация получилась", - заявила украинка.

Она объяснила, что якобы не выступала за Россию, а лишь поддержала блогершу, которая недавно выложила "похожее видео". По словам девушки, ее пророссийские заявления якобы вырезали из контекста, но ей обидно за то, что произошло.

Скандалы относительно войны в Украине

Украинцы редко позорятся скандальными заявлениями относительно войны в Украине, но такие скандалы часто провоцируют россияне. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

Совсем недавно россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

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