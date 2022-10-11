Неадекватную женщину разозлил митинг украинцев, который собрался в немецком городе.

Россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

Соответствующий призыв женщина с никнеймом Alena Dirksen опубликовала в одной из соцсетей.

На кадрах видно группу людей с украинскими флагами, которые вышли на улицы Дрездена вчера, чтобы привлечь внимание общества на массированный ракетный удар, который оккупанты устроили вчера. Россиянку возмутила инициатива, а не терроризм, который устроил диктатор.

Видео дня

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок еб*нуть хорошенько", - заявила россиянка.

Личность россиянки установили достаточно быстро, поэтому она записала видеообращение, в котором жалуется, что получает угрозы в Instagram. Страдает и ресторан, которым она владеет, ведь люди массово ставят ему низкий рейтинг. Однако она уверяет, что "антиреклама - тоже реклама" и призвала "продолжать в том же духе".

Скандалы с неадекватными россиянками

Россиянки часто агрессивно обращаются с украинцами за рубежом. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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