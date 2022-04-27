Женщина всячески оскорбляла девушку, а украинцев назвала фашистами.

Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий лишилась работы в частной школе.

Об этом сообщила администрация школы.

Об инциденте стало известно 24 апреля, когда видео со скандалисткой разлетелось по Сети. Отмечается, что недалеко от посольства Российской Федерации в Стокгольме пожилая россиянка разбросала украинскую символику.

В связи с этим украинка сделала ей замечание, что повлекло за собой оскорбления со стороны россиянки. Женщина хвасталась дорогими вещами, указывания на недорогой и простой наряд девушки из Украины. Кроме того, россиянка назвала украинцев фашистами, а украинок - поломойками и проститутками.

Позже выяснилось, что скандальной россиянкой оказалась 70-летняя Евгения Карлсон, а ее девичья фамилия – Денисова. Женщина родом из Санкт-Петербурга, но давно жила в Швеции и работала в частной школе Lernia.

26 апреля администрация школы, где работала скандалистка, сообщила об ее увольнении.

"Нам стало известно о видео, на котором сотрудница Lernia словесно нападает на другого человека. Хотим уточнить, что угрожающе выражающийся человек сейчас не находится на службе и не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которое выражает на видео этот человек", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в воскресенье, 3 апреля, в немецком Берлине и греческих Афинах состоялись автопробеги с российским триколором.

Инциденты имели место на следующий день после того, как в Сети появились факты подтверждения убийств мирного населения в Буче на Киевщине.

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