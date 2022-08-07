Россиянка назвала себя "коренной немкой" и заявила, что Россия скоро протянется "от Москвы до Мюнхена".

В Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Украинка поделилась фрагментом разговора с россиянкой в Instagram.

Украинка Оксана вспомнила, что разговаривала с мамой, когда услышала, как незнакомая россиянка обратилась к ее сыну: "Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и у*бываешь нах*й в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати".

В то же время русскоязычная женщина назвала себя "коренной немкой", ведь якобы приехала в Германию 20 лет назад. После этого агрессивная особь заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".

На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев". Кроме того, россиянка поощряла дочь вести себя так же. Ребенок обливал мальчика водой, а ее мама обзывала ребенка "тупым х*хлом".

Впоследствии неадекватная россиянка осознала, что ее ждет "слава" и ответственность за такое поведение. Женщина частично отказалась от своих слов, заявив, что "говорит с природой".

Однако "раскаивание" продолжалось не долго. На видео четко слышно, как россиянка говорит: "Как же вы все попрете табуном в свои лачуги".

Украинка обратилась к правоохранителям, чтобы те дали оценку действиям россиянки. Полицейские пообещали установить ее личность.

Как сообщал УНИАН, подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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