Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных проблем российской армии, обращают внимание в разведке.

Средний уровень личного снаряжения переброшенных за последние две недели мобилизированных россиян почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что многим резервистам, вероятно, придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуальной экипировки "Ратник".

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Этот жилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с апрельскими ценами, когда такой бронежилет стоил всего 12 тысяч рублей (примерно 190 долларов США).

Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных проблем российской армии, обращают внимание в разведке.

Справка УНИАН. В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.

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