Несовершеннолетние курили на камеру, слушали русскоязычную музыку и матерились, прогуливаясь по кладбищу.

В Одессе группа несовершеннолетних оскандалилась после съемок на кладбище. Подростки решили громко провести вечер у могил и сняли это на камеру.

Видео с детьми попало в сеть и вызвало осуждение пользователей.

На отснятые одним из подростков кадры попала группа школьников в возрасте 14-16 лет. Автор ролика открыто заявил, что идет с друзьями на кладбище. Кто-то из-за спины оператора крикнул: "Это твой день".

Несовершеннолетние курили на камеру, слушали русскоязычную музыку и матерились, прогуливаясь по кладбищу.

Кульминацией развлечений стал "поход в туалет" на памятники умершей четы, о чем компания отчиталась в соцсети.

"... , извините, что посс*** на вас", – подписали подростки фото с оскверненною могилой.

Как писал УНИАН, львовским правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые оставили надпись "За Степана Бендера", вероятно спутав "Бендера" с фамилией Бандеры, на Лычаковском кладбище рядом с могилами польских военных.

8 декабря содержимом Первомайск Николаевской области, где недавно отказали языковому омбудсмену в переименовании города, неизвестные повредили памятник Героям Небесной сотни и воинам АТО.

Кроме того, в Тернополе полицейские устанавливают злоумышленника, который облил красной краской памятник Степану Бандере.

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Автор: Виолетта Орлова