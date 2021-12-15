Полиция призвала жителей звонить правоохранителям, если кто-то узнает нападавшего.

В Тернополе полицейские устанавливают злоумышленника, который облил красной краской памятник Степану Бандере.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, инцидент произошел 14 декабря в 12:11.

"Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что на улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской", - говорится в сообщении.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. Сейчас правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

Также Полиция опубликовала видео с нападавшим у памятника и призвала жителей звонить правоохранителям, если кто-то его узнает.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, ранее Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из студентов, который в феврале облил краской памятник Степану Бандере. Мужчина получил четыре года заключения с испытательным сроком.

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Автор: Светлана Макринская