Сейчас полицейские устанавливают причастных к совершению преступления лиц.

В городе Первомайск Николаевской области, где недавно отказали языковому омбудсмену в переименовании города, неизвестные повредили памятник Героям Небесной сотни и воинам АТО.

Об этом информирует отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Читайте такжеВ Харькове вандалы облили краской памятник Небесной сотне: за неделю его так и не помыли (фото)Отмечается, что сегодня, 8 декабря, около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК (Хулиганство). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

Напомним, за текущую Хануку в Украине зафиксировали по меньшей мере шесть случаев нападений на ханукии. В частности в Ужгороде Закарпатской области неизвестные вандалы сбросили Ханукию в реку Уж. В Ровно на поверженной ханукии была оставлена записка с примерным содержанием "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

В Днепре ханукию также было повержена группой подростков. В центре столицы на Майдане Независимости вандалы также попробовали разрушить постамент, однако их остановили представители "Муниципальной стражи". Также отмечается, что рядом с вандалами находился Андрей Рачок, который повалил Ханукию на Подоле в прошлом году.

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Автор: Светлана Макринская