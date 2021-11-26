Патрульные оперативно задержали двух злоумышленников, третьему удалось скрыться.

Львовским правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые оставили надпись "За Степана Бендера", вероятно спутав "Бендера" с фамилией Бандеры, на Лычаковском кладбище рядом с могилами польских военных.

Об этом сообщает пресс-служба патрульных.

Около 17:00 25 ноября патрульные четвертого батальона заметили трех подозрительных мужчин возле Лычаковского кладбища, которые впоследствии вошли на территорию захоронений.

Потеряв неизвестных из поля, зрения патрульные позвали на подмогу дополнительные экипажи коллег и обследовали территорию.

Возле арок с захоронениями польских военных копы увидели, что мужчины раскрашивают одну из стен провокационными надписями.

Вандалы оставили надпись красной и черной красками "За Степана Бендера" и надпись желто-голубой краской "Ляхи".

Патрульные оперативно задержали двух злоумышленников, третьему удалось скрыться. Оказалось, что провокаторы – в возрасте 43 и 49 лет – родом из Донецкой области.

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Автор: Виолетта Орлова