Львовским правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые оставили надпись "За Степана Бендера", вероятно спутав "Бендера" с фамилией Бандеры, на Лычаковском кладбище рядом с могилами польских военных.
Об этом сообщает пресс-служба патрульных.
Около 17:00 25 ноября патрульные четвертого батальона заметили трех подозрительных мужчин возле Лычаковского кладбища, которые впоследствии вошли на территорию захоронений.
Потеряв неизвестных из поля, зрения патрульные позвали на подмогу дополнительные экипажи коллег и обследовали территорию.
Возле арок с захоронениями польских военных копы увидели, что мужчины раскрашивают одну из стен провокационными надписями.
Вандалы оставили надпись красной и черной красками "За Степана Бендера" и надпись желто-голубой краской "Ляхи".
Патрульные оперативно задержали двух злоумышленников, третьему удалось скрыться. Оказалось, что провокаторы – в возрасте 43 и 49 лет – родом из Донецкой области.
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