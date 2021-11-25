Ему удалось выбраться из нее.

В Волынской области задержаны двое подозреваемых, которые заживо закопали в "могиле" мужчину.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги.

"Чтобы "порешать" вопрос, должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать "могилу" и забросали его землей", - сообщает полиция.

В сообщении сказано, что потерпевшему удалось выбраться из "могилы", которую "фигуранты заставили его выкопать, и обратиться за помощью к полицейским". При этом отмечается, что сейчас мужчина находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

Читайте такжеУдарил топором по голове: под Киевом мужчина едва не убил родного сына (фото)В полиции сообщают, что задержаны двое местных жителей 23-х и 30-ти лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту их жительства оперативники и следователи провели неотложные следственные действия и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Также отмечается, что задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что после проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

Также в полиции сообщают, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. За содеянное волынянам может грозить до 10-ти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Ривненской области к 15 годам тюрьмы приговорили скульптора, который зарезал женщину и пытался убить товарища тесаком.

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Автор: Надя Пришляк