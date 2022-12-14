Злоумышленники украли более 10 ноутбуков.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные украли из гуманитарного штаба ноутбуки и облили продуктовые наборы пеной из огнетушителя.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, сегодня ночью неизвестные злоумышленники проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры.

Граждан сообщил, что злоумышленники украли более 10 ноутбуков, за которыми работали сотрудницы штаба. Также неизвестные облили пеной из огнетушителя все пакеты с продуктовыми наборами.

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Мэр отметил, что правоохранители проводят соответствующие неотложные действия, и выразил надежду, что преступники будут задержаны и наказаны.

Новости Одесской области

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который работал на штаб ЧВК "Вагнер". Известно, что он собирал разведданные о боевых позициях Вооруженных Сил Украины в городе.

Также в Одессе работал российский агент спецслужб. Он "охотился" за украинскими береговыми ракетными комплексами "Нептун".

Другой житель Одессы воспользовался отсутствием света, чтобы грабить людей.

8 декабря стало известно, что в Одесской области из-за пожара в жилом доме погибли три человека.

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