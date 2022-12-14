В городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные украли из гуманитарного штаба ноутбуки и облили продуктовые наборы пеной из огнетушителя.
Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, сегодня ночью неизвестные злоумышленники проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры.
Граждан сообщил, что злоумышленники украли более 10 ноутбуков, за которыми работали сотрудницы штаба. Также неизвестные облили пеной из огнетушителя все пакеты с продуктовыми наборами.
Мэр отметил, что правоохранители проводят соответствующие неотложные действия, и выразил надежду, что преступники будут задержаны и наказаны.
Новости Одесской области
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который работал на штаб ЧВК "Вагнер". Известно, что он собирал разведданные о боевых позициях Вооруженных Сил Украины в городе.
Также в Одессе работал российский агент спецслужб. Он "охотился" за украинскими береговыми ракетными комплексами "Нептун".
Другой житель Одессы воспользовался отсутствием света, чтобы грабить людей.
8 декабря стало известно, что в Одесской области из-за пожара в жилом доме погибли три человека.