Генераторы категорически запрещено устанавливать внутри жилых помещений, а также в подвалах, гаражах, подъездах, на чердаках.

Есть места, в которых категорически нельзя устанавливать генераторы. К примеру, этот прибор нельзя размещать на балконе и, если таки его там поставить, можно получить штраф.

Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Андрей Яворский рассказал УНИАН технические нюансы по установке генератора, а адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус объяснила, как наказывают граждан, которые ставят эти приборы в неустановленных местах.

Где запрещено ставить генератор

По словам Яворского, согласно требованиям правил пожарной безопасности и для того, чтобы люди не отравились продуктами сгорания топлива из генератора, эти устройства категорически запрещено устанавливать внутри жилых помещений, к примеру, в квартирах, в домах, а также в подвалах, гаражах, подъездах, на чердаках. Также бытовые генераторы нельзя ставить в производственных закрытых помещениях.

Видео дня

Почему нельзя ставить генератор на балконе

"Генераторы запрещено ставить на балконах и неважно, какой именно балкон - закрытый или нет, потому что, во-первых, мы имеем дело с устройством, в котором есть легковоспламеняющееся топливо, а во-вторых, продукты его сгорания могут попасть в дом", - поделился доцент.

Собеседник добавил, что из-за наличия топлива значительно возрастает риск пожара, а продукты его сгорания могут спровоцировать отравление разной степени тяжести (все зависит от уровня концентрации ядовитых веществ в воздухе).

Какой генератор можно ставить на балконе

По словам эксперта, ни один из генераторов, который использует любое легковоспламеняющееся топливо, нельзя ставить на балконе. Но выход есть, говорит он:

"Есть отличная альтернатива генераторам - это портативная зарядная станция".

Эксперт подчеркнул, что эту станцию можно поставить у себя дома, но ее не желательно ставить на балконе, поскольку она будет находиться в зоне воздействия низких температур, и это нехорошо для аккумуляторов (они портятся, уменьшается объем энергии, которую они могут хранить).

"Если отключения электроснабжения длятся примерно 4 часа в день, то пользователям будет достаточно для резервного питания зарядной станции. Конечно, если отключения длятся 18 часов или несколько суток, тогда, конечно, надо использовать генераторы", - отметил доцент.

Где можно устанавливать генератор

Яворский отметил, что согласно правилам пожарной безопасности генераторы можно устанавливать на специально подготовленных открытых площадках.

"Поверхность, на которую устанавливается устройство должно быть прочная, поскольку он вибрирует и может опрокинуться. Очень желательно, чтобы для него было бетонное основание. Также его можно установить на бетонную плитку", - сказал он.

По его словам, очень желательно, чтобы над устройством был навес, который будет защищать его от осадков. "Но при этом навес не должен мешать выходу газов", - указал он.

Какое минимальное расстояние должно быть между генератором и стенами

Рекомендуемое расстояние до генератора от окон или дверей - 6 метров, рассказал эксперт.

"Если у нас есть глухая стена, то от нее до устройства должно быть минимум метр. Если генератор установить очень близко к стене, то продукты сгорания топлива не рассеиваются", - подчеркнул он.

Собеседник указал на важный факт - у стены у нас всегда идет восходящий поток воздуха, он может захватывать продукты сгорания, поднимать вверх, и они могут попадать к жильцам жилья через окна или вентиляционные отверстия. "И из-за этого люди могут получить отравление продуктами сгорания", - предупредил он.

Какое минимальное расстояние должно быть между генератором и автомобилями

По словам эксперта, конкретных требований относительно того, каким должно быть расстояние между генератором и автомобилями нет.

"Но, если мыслить логически, то, по моему мнению, расстояния от 2 до 4 метров будет достаточно, чтобы в случае возгорания генератора пожар не перекинулся на машину. Вообще желательно, чтобы никаких легковоспламеняющихся вещей в радиусе 2-3 метров от генератора не было", - обратил внимание он.

Что делать, если соседи поставили генератор на балконе

Адвокат Ольга Брус отметила, что генератор, конечно, не может стоять на балконе, потому что есть пожарные нормы, которые нужно соблюдать при установке этого устройства.

"На балконе этих норм соблюсти невозможно, к примеру, разместить его на расстоянии не менее 6 метров от окон. Если соседи поставили генератор на балконе, то они нарушили пожарные нормы, и в таком случае нужно обращаться в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям", - посоветовала адвокат.

Куда жаловаться на генератор

По словам собеседницы, можно позвонить в ГСЧС или оформить обращение через сайт или написать заявление и сообщить, где на балконе установлен генератор. Представители ведомства должны рассмотреть обращение, выехать на место и зафиксировать нарушение пожарных норм на фото и видео и принять постановление о наложении административного взыскания.

Какой штраф за установку генератора на балконе

"Штраф за такое правонарушение для рядовых граждан составляет от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (то есть от 1700 до 3400 гривен). Это предусмотрено статьей 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности)", - указала Брус.

Эксперт добавила, что если лицо впервые совершило такое правонарушение, то оно заплатит минимальный штраф, и должно устранить причину его наложения. "В том случае, если это совершено повторно в течение года, то размер суммы штрафа увеличится и будет близкой к самой высокой", - поделилась эксперт.

По ее словам, если сотрудники ГСЧС не могут повлиять на нарушителя штрафами, тогда можно "подключать" и органы полиции, потому что его действия мешают общественному порядку (есть сильные шум и вибрация) и могут вызвать значительный ущерб (возможен пожар).

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

Вас также могут заинтересовать новости: