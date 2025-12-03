Там отметили, что сейас заняты совершенно другим процессом.

Российские власти не планируют инициировать новогоднее перемирие в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков российским СМИ. "Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", - сказал Песков.

Вернятно он намекал на переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джерадом Кушнером, которые закончились поздно ночью в Москве.

Переговоры в Москве

В Кремле прошли переговоры российского диктатора Владмира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Он 5 часов обсуждали план США по окончанию войны в Украине.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры были продуктивными, но компромиссного варианта для окончания войны против Украины пока нет.

Напомним, на прошлой неделе спецпредставители США провели переговоры с укранской делегацией по поводу "мирного плана" Трампа из 28 пунктов. В итоге он был сокращен до 19 пунктов, которые американцы повезли в ОАЭ на встречу с российской делегацией.

Тогда министр иностранных дел РФ заявлял, что итоги этой встречи раскрываться не будут.