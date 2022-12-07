Разведывательную информацию оккупанты использовали для подготовки и нанесения прицельных ракетных ударов по городу.

В Одессе во время контрдиверсионных мероприятий задержали российского агента спецслужб, который "охотился" за украинскими береговыми ракетными комплексами "Нептун".

"Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на территории города. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов "Нептун"", - сказано в сообщении Службы безопасности Украины.

Также отмечается, что агента спецслужб РФ интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфики защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.

Видео дня

СБУ сообщает, что разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

"После "прилетов" по городской инфраструктуре российский агент "докладывал" своим кураторам о результатах вражеского обстрела. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений", - сказано в сообщении.

По данным следствия, задержанным является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины, он контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Злоумышленник передавал им информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и детальным описанием местности.

По данным СБУ, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательствами законспирированной переписки с оккупантами.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины: предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели в Одессе: детали

В Одессе сообщили о подозрении "блогеру", которая призвала российского президента Владимира Путина активнее бомбить Украину.

До 15 лет лишения свободы осужден одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России и вывесил в Одессе российский флаг.

В Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".