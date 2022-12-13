Предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения.

В Одессе задержали российского агента, который был на связи со штабом ЧВК "Вагнер".

Как сообщила Служба безопасности Украины, на телефоне задержанного обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

"Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, которое активно участвует в войне против Украины). Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы. Прежде всего его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны", - информирует СБУ.

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Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

Разведывательная информация нужна была агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Отмечается, что сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили вражеского агента, сорвав планы российских захватчиков. Агента задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей деструктивной активности в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрытно наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылал врагу в виде меток на электронных картах с детальным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели в Одессе

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Одессе постоянно ловят предателей и сторонников "русского мира". Так, в городе сообщили о подозрении "блогеру", которая призвала российского президента Владимира Путина активнее бомбить Украину.

До 15 лет лишения свободы осужден одессит, который был агентом ФСБ РФ и вывесил в Одессе российский флаг.

Также Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".

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