По словам журналиста издания, РФ хочет вернуться к 28-пунктному плану, который уступал ее требованиям.

В Кремле 2 декабря состоялась встреча американской делегации, в состав которой входил спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако примерно пять часов переговоров, скорее всего, не приблизили завершение российско-украинской войны ни на шаг. О такой встрече рассказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

По словам журналиста, во время своего визита в Москву американцы получили полное VIP-обслуживание. Их встретили кортежем из аэропорта, пригласили на обед в ресторан, который отмечен звездой Мишлен, и даже они прогулялись по Красной площади.

"Создавалось впечатление, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были скорее туристами, чем участниками мирных переговоров", - отметил Беннет.

Видео дня

Корреспондент рассказал, что политики приступили к работе в Кремле более чем через шесть часов после прибытия в РФ, и тогда уже было понятно, что единственное, ради чего они приехали в Москву, не было предложено, а именно согласие России на их последний мирный план.

В частности Путин в очередной раз во всем обвинил Европу. Он обвинял союзников Украины в блокировании мирного процесса из-за выдвижения требований, которые являются неприемлемыми для РФ.

"Европейцы, конечно, скажут, что все наоборот, но там, где была враждебность к Европе, к американцам относились только гостеприимно - это часть стратегии России, направленной на то, чтобы отдалить США от их союзников по НАТО и вернуть их на сторону Москвы. Путин считает, что он побеждает...", - подчеркнул Беннет.

Также, по словам журналиста, РФ хочет вернуться к 28-пунктному плану, который уступал ее требованиям. Кроме того, страна-агрессор считает, что имеет на это право из-за ситуации на поле боя.

"Не случайно накануне визита американской делегации в Москву Россия объявила о "захвате" Покровска, ключевой стратегической цели в Донецкой области. Это было сообщение, призванное подтвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их", - отметил корреспондент.

Другой причиной, по которой, по мнению журналиста, Владимир Путин не хочет идти на компромисс, заключается в том, что он считает, что Москва и Вашингтон хотят одного и того же: сближения отношений между США и Россией, которое возможно только после окончания войны.

"Легко понять, почему. В этом процессе США раз за разом занимали позицию, которая была выгодной для Москвы. То, как проводятся эти переговоры, является лишь последним примером этого. В случае с Киевом американцы заставляют украинцев приезжать к ним - сначала в Женеву, потом во Флориду", - напомнил автор материала.

В то же время, если говорить о Москве, то здесь все наоборот. В частности Уиткофф без проблем совершает длинное ночное путешествие, а затем с терпением ждет любую аудиенцию с Путиным.

"Все это создает впечатление, что когда речь идет о России, США предпочитают успокаивать, а не давить. По информации Кремля, Россия и США договорились не разглашать подробности вчерашних переговоров в Москве. Я сомневаюсь, что Владимир Зеленский полон надежды", - подытожил Беннет.

Переговоры России и США - последние новости

Ранее Politico писало, что переговоры спецпредставителей США с Путиным закончились ничем. По словам журналистов, даже накануне московских переговоров Путин не проявил никаких признаков отступления от своего требования фактической капитуляции Украины.

"На самом деле, ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит Трампа и Путина на Аляске, ни пять предыдущих визитов Виткова в Москву не привели к смягчению позиции Кремля", - добавили в Politico.

В то же время обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз написал, что Путин уверен в том, что ситуация на переговорах в пользу РФ. Он отметил, что несмотря на все сложности в экономике, российский диктатор считает, что его противники, в частности, Киев, Европа и США, находятся в еще более худшем положении, чем он.

Вас также могут заинтересовать новости: