Представители местной власти продолжили решать свой конфликт уже словесной перепалкой.

Мэр Белгород-Днестровска Виталий Граждан подрался с главой районного совета Григорием Мальниченко. Инцидент произошел во время заседания горсовета в четверг, 7 июня.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Новости Одесса".

Граждан сначала нагрубил председателю райсовета, после чего и вовсе назвал его "наркоманом". Обиженный Мальниченко набросился на оппонента с кулаками.

Все присутствовавшие на заседании бросились разнимать чиновников. Правда, эмоции не улеглись, и представители местной власти продолжили конфликт словесно.

Мальниченко заявил, что Граждан "нетрадиционной сексуальной ориентации", а тот в ответ продолжил говорить о наркотической зависимости главы райсовета.

Драки депутатов в Украине

Споры и доказательства своей точки зрения кулаками не редкость среди украинских депутатов. 17 февраля в эфире ток-шоу "Право на власть" вице-премьер-министр Ирина Верещук и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку. Ему показалось, что министр оскорбила президента Германии Штаймнайєра.

На следующий день в эфире другого ток-шоу журналист Юрий Бутусов и Шуфрич подрались. Журналист подошел к депутату и дал ему пощечину. Шуфрич не удержался и чуть не упал со стула, но поднялся и набросился на журналиста.

21 февраля на сессии Ривненского городского совета произошла драка между местными активистами и депутатами от ВО "Свобода" из-за назначения на должность главного врача городской больницы.

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