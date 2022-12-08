В Одесской области из-за пожара в жилом доме погибли три человека.
В четверг, 8 декабря, в 01:44 в Службу спасения поступила информация о пожаре в селе Майоры Одесского района, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит имущество в жилом доме.
"Во время тушения пожара выявлено трех погибших людей: мужчин, 1995 и 1967 годов рождения, и женщину, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.
Примерно в 02:00 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети в жилом доме.
От ГСЧС к тушению привлекались две единицы пожарной техники и девять спасателей.
Кроме того, в Одесской области за сутки из-за отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, в том числе 7 дете, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.
"Только за последние сутки произошло 5 случаев, где люди отравились угарным газом. Это 11 человек, из них 7 – дети. Самому взрослому – 15 лет, младшему – 3 года... Один из этих случаев произошел в Одессе, где семья пользовалась дома камином на дровах", – сказала она.
Также в реанимационное отделение Одесской детской больницы в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом госпитализирован мальчик, 2014 года рождения. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой колонки (разгерметизация оборудования).
Отмечается, что все 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Как добавила Мартыненко, сейчас из-за проблемы с электроснабжением (перенапряжения электросетей и т. п.) значительно возросло в регионе количество пожаров. В частности, за последние пять недель количество пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 40%.
"Это 111 – пожаров... Самая частая причина – короткое замыкание. Это колоссальная цифра", – подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что ни в коем случае нельзя, когда возвращается свет, сразу включать все, что возможно. Сейчас из строя выходят бойлеры, холодильники, телевизоры. Например, за сутки произошло 7 коротких замыканий в щитовых, которые не завершились пожарами.
Ситуация в Одесской области во время войны с Россией – что стоит знать
Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.
Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. В Одессе и большинстве громад Одесского района после ракетных ударов исчезли электро- и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных.
Позже стало известно, что в Одесском районе восстановили водоснабжение почти во всех громадах.