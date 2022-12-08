В регионе произошел пожар в жилом доме, возможная причина – короткое замыкание электросети, отметили в ГСЧС.

В Одесской области из-за пожара в жилом доме погибли три человека.

В четверг, 8 декабря, в 01:44 в Службу спасения поступила информация о пожаре в селе Майоры Одесского района, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит имущество в жилом доме.

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"Во время тушения пожара выявлено трех погибших людей: мужчин, 1995 и 1967 годов рождения, и женщину, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Примерно в 02:00 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети в жилом доме.

От ГСЧС к тушению привлекались две единицы пожарной техники и девять спасателей.

Кроме того, в Одесской области за сутки из-за отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, в том числе 7 дете, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

"Только за последние сутки произошло 5 случаев, где люди отравились угарным газом. Это 11 человек, из них 7 – дети. Самому взрослому – 15 лет, младшему – 3 года... Один из этих случаев произошел в Одессе, где семья пользовалась дома камином на дровах", – сказала она.

Также в реанимационное отделение Одесской детской больницы в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом госпитализирован мальчик, 2014 года рождения. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой колонки (разгерметизация оборудования).

Отмечается, что все 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как добавила Мартыненко, сейчас из-за проблемы с электроснабжением (перенапряжения электросетей и т. п.) значительно возросло в регионе количество пожаров. В частности, за последние пять недель количество пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 40%.

"Это 111 – пожаров... Самая частая причина – короткое замыкание. Это колоссальная цифра", – подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя, когда возвращается свет, сразу включать все, что возможно. Сейчас из строя выходят бойлеры, холодильники, телевизоры. Например, за сутки произошло 7 коротких замыканий в щитовых, которые не завершились пожарами.

Ситуация в Одесской области во время войны с Россией – что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. В Одессе и большинстве громад Одесского района после ракетных ударов исчезли электро- и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных.

Позже стало известно, что в Одесском районе восстановили водоснабжение почти во всех громадах.

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