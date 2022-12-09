Злоумышленник выманивал у людей смартфоны.

В Одессе задержали мужчину, который выманивал у людей смартфоны под предлогом "позвонить", так как его гаджет якобы разрядился.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, всего за несколько дней таким способом он обманул двух женщин, двух мужчин и юношу.

"Злоумышленник воспользовался кризисной ситуацией, связанной с ограничением электроснабжения, и всего за несколько дней успел "нагреть руки" на пятерых гражданах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина действовал в местах массового пребывания людей. Он просил у прохожих мобильные телефоны, чтобы якобы срочно позвонить домой, оправдываясь, что его смартфон из-за отсутствия электроэнергии не успел зарядиться. Когда граждане передавали злоумышленнику свои гаджеты, тот исчезал в толпе.

Правонарушителя разоблачили, похищенные смартфоны полицейские изъяли и вернут владельцам после проведения необходимых процессуальных мероприятий. По словам злоумышленника, чужие телефоны ему были нужны для продажи.

Мужчине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, которое грозит мужчине за совершение такого преступления, - до трех лет лишения свободы.

Проблемы со светом в Одессе: что известно

Как уже сообщал УНИАН, 5 декабря РФ снова массировано ударила по Украине ракетами. Во многих областях сообщали о взрывах и работе сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что ударами по Одесской области рашисты повредили два инфраструктурных объекта. В Одессе и области после взрывов исчезли свет и вода. Из-за этого также начались проблемы с отоплением.

6 декабря в Одессе восстановили водоснабжение, на 90% удалось восстановить подачу тепла. Однако со светом ситуация несколько хуже.

8 декабря в ДТЭК сообщили, что Одесская область не может вернуться к стабилизационным графикам. Поэтому там действуют экстренные отключения.

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