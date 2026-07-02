В Ривненской области поезд столкнулся с маршруткой: есть погибшие и много пострадавших

В результате столкновения поезда с маршрутным автобусом в поселке Квасилов в Ривненской области есть погибшие и много пострадавших.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области, ДТП произошло сегодня около 14:00 на железнодорожном переезде.
"По предварительной информации, погибли четыре человека, еще 13 получили травмы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте аварии работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. В частности, спасатели оказывают помощь пострадавшим и извлекают тела погибших.
По данным начальника Ривненской ОВА Александра Коваля, госпитализированы шесть пострадавших в результате ДТП, из которых трое – дети.
В "Укрзализныце" уточнили, что движение на участке временно ограничено.
"Все обстоятельства аварии будут установлены по результатам проверки", - отметили в ведомстве.
Смертельное ДТП в Киеве
5 июня в Киеве водитель на скорости въехал в подземный переход, в результате чего на месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Еще трое человек получили травмы.
Водитель автомобиля, которого подозревают в ДТП, выжил. Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости. В частности, с 2025 года его десять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 5 раз – за превышение скорости.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.