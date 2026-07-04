В Николаевской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть погибшие и раненые

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

В Николаевской области в результате столкновения грузовика Volvo и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли 9 человек, еще 8 получили травмы.

Об этом сообщили в ГСЧС. "Инцидент произошел сегодня утром на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск между селами Красное и Нечаяное", – уточнили спасатели.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Видео дня

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области добавили, что авария произошла около 7:40.

"По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался со стороны Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и неконтролируемо вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo", – уточнили в Нацполиции.

Другие новости о ДТП

22 апреля вблизи болгарско-турецкой границы погибли двое украинцев и еще 16 пострадали после того, как автобус внезапно начал скатываться назад и въехал в группу людей, стоявших позади него.

Всего в автобусе ехали 39 граждан Украины, в том числе два водителя и один сопровождающий.

Вас также могут заинтересовать новости: