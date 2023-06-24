Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три такие "продажи детей".

На Закарпатье задержали мужчину, продававший на органы в Европу детей в возрасте 1-2 года.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, ему стало известно из информированных источников, что мужчина подыскивал родителей, которые готовы продать своего ребенка на органы. Задержание состоялось на КПП "Малые Селменцы" на украино-словацкой границе.

Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три такие "продажи детей".

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Задержали мужчину при попытке вывести ребенка за границу. Известно, что к правоохранителям обратилась мама ребенка у которой "мерзавец пытался купить ребенка".

Инциденты в Украине - детали

В Одессе мужчина швырнул пиротехническую гранату с балкона многоэтажки, боеприпас разорвался. Злоумышленнику, которому мешали "шумные" дети, грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве рядом с 16-этажкой на улице Малышко, где накануне прогремел мощный взрыв, один из жителей дома покусал полицейского.

До 13 лет лишения свободы осужден коллаборант, который во время временной оккупации Харьковщины присоединился к созданному агрессором местному "управлению МВД".